У Відні провели акцію проти сексуального насильства росіян над українцями

Про це пише Укрінформ.



Акція відбулася на площі Штефансплатц в центрі Відня. У ній узяли участь близько 60 жінок різних національностей, одягнених у білі сукні зі слідами "крові". Вони разом лягли посеред площі, символізуючи жертв сексуального насильства, скоєного росіянами в Україні.





Акція спрямована проти насильства російської армії над українським народом. Російські солдати ґвалтували жінок, підлітків і навіть дітей! Вони вбили сотні людей після днів жорстоких тортур і катувань. Сьогодні ми стояли за людей, чиї історії розбивають наші серця", - наголосили організатори акції з ГО Unlimited Democracy.







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Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про зґвалтування окупантами дітей на Київщині.

В Естонії влаштували акцію проти масових зґвалтувань українських жінок і дітей російськими солдатами.

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