У Відні відкрилася найбільша книжкова виставка Buch Wien, там обговорять війну РФ проти України
У середу, 8 листопада, у Відні відкрилася найбільша виставка-ярмарок Buch Wien. Там пройдуть десятки заходів, на яких будуть обговорювати війну в Україні
Про це пише "Укрінформ".
"На вас чекають п'ять днів мовних феєрверків, літературних вражень та збагачення знань – подія настільки ж нефільтрована, красномовна, промовиста та космополітична, як саме місто Відень. Шість ярмаркових сцен та численні локації по всьому Відню стануть центром культури, нетворкінгу та натхнення", - сказали організатори.
Зазначається, що під час виставки відбудуться понад 350 розмов, панельних дискусій та лекцій за участю 439 авторів та експертів з 25 країн.
Натомість у межах фестивалю пройдуть десятки заходів, на яких будуть обговорені головні теми сьогодення - війна РФ проти України, штучний інтелект, кліматична криза, фемінізм та майбутнє демократії.
9 листопада планується панельна дискусія "У пошуках України", під час якої будуть представлені дві нові книги: "Звільнений сфінкс - Ukrainica у Відні після Першої світової війни", видана у співпраці зі Львівським університетом під керівництвом професора Інституту славістики Віденського університету Алоїза Вольдана, та том "Галичина" антології "Повернення додому", виданий Австрійською бібліотекою у Дрогобичі та її директором Ярославом Лопушанським.
Крім цього, 11 листопада відбудеться панельна дискусія "Криваві землі - чи вирішить війна в Україні долю Європи?" за участю української поетеси та перекладачки Ганни Гнедкової, австрійського політолога Антона Пелінки та колишнього посла Великої Британії в Україні та Австрії Лі Тернера.
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