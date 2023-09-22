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Війна з Росією: хроніка
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У "вільні" квартири Токмака розселяють окупантів, а ті відправляють майно власників до РФ

22 вересня, 2023 п'ятниця
15:10
Війна з Росією окупанти

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники розселяються до квартир і будинків, мешканці яких залишили населений пункт, та грабують домівки, а майно власників відправляють до Росії

Про це інформує Центр національного спротиву.

Ворог розселяє своїх військових у так звані вільні квартири місцевих жителів, які були змушені покинути місто через окупацію. При цьому, майно українців "визволяється" рашистами до Російської Федерації.

Зокрема таку тенденцію помітив Спротив у тимчасово окупованому місті Токмак на Запоріжжі. Повідомляється, що війська РФ навіть не намагаються приховати свої злочини та мародерство, це відбувається на очах у жителів ТОТ.

"Такі дії свідчать про невпевненість командування РФ в оперативній ситуації навколо міста, поки пропагандисти заявляють про "Росія назавжди", - пише пресслужба.

Наголошується, що в Токмаці було також помічено посилені заходи фільтрації на фоні новин з фронту. Росіяни збільшили кількість патрулів та перевірок на блок-постах.

  • 16 вересня депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що у тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області сталися вибухи. ЗСУ атакували позиції ворожої техніки.
  • 18 вересня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що Токмак вже перебуває в зоні досяжності ствольної артилерії ЗСУ. 
  • Раніше Генштаб писав, що на Запоріжжі росіяни примусово заселяються до цивільних похилого віку, аби використовувати їх як живий щит.

Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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