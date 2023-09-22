У "вільні" квартири Токмака розселяють окупантів, а ті відправляють майно власників до РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

Ворог розселяє своїх військових у так звані вільні квартири місцевих жителів, які були змушені покинути місто через окупацію. При цьому, майно українців "визволяється" рашистами до Російської Федерації.

Зокрема таку тенденцію помітив Спротив у тимчасово окупованому місті Токмак на Запоріжжі. Повідомляється, що війська РФ навіть не намагаються приховати свої злочини та мародерство, це відбувається на очах у жителів ТОТ.

"Такі дії свідчать про невпевненість командування РФ в оперативній ситуації навколо міста, поки пропагандисти заявляють про "Росія назавжди", - пише пресслужба.

Наголошується, що в Токмаці було також помічено посилені заходи фільтрації на фоні новин з фронту. Росіяни збільшили кількість патрулів та перевірок на блок-постах.