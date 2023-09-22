У "вільні" квартири Токмака розселяють окупантів, а ті відправляють майно власників до РФ
У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники розселяються до квартир і будинків, мешканці яких залишили населений пункт, та грабують домівки, а майно власників відправляють до Росії
Про це інформує Центр національного спротиву.
Ворог розселяє своїх військових у так звані вільні квартири місцевих жителів, які були змушені покинути місто через окупацію. При цьому, майно українців "визволяється" рашистами до Російської Федерації.
Зокрема таку тенденцію помітив Спротив у тимчасово окупованому місті Токмак на Запоріжжі. Повідомляється, що війська РФ навіть не намагаються приховати свої злочини та мародерство, це відбувається на очах у жителів ТОТ.
"Такі дії свідчать про невпевненість командування РФ в оперативній ситуації навколо міста, поки пропагандисти заявляють про "Росія назавжди", - пише пресслужба.
Наголошується, що в Токмаці було також помічено посилені заходи фільтрації на фоні новин з фронту. Росіяни збільшили кількість патрулів та перевірок на блок-постах.
- 16 вересня депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що у тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області сталися вибухи. ЗСУ атакували позиції ворожої техніки.
- 18 вересня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що Токмак вже перебуває в зоні досяжності ствольної артилерії ЗСУ.
- Раніше Генштаб писав, що на Запоріжжі росіяни примусово заселяються до цивільних похилого віку, аби використовувати їх як живий щит.
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