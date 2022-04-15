У Вільнюсі відкрили салон мобільного зв'язку "Слава Україні", в якому працюють українці

Про це повідомляє Delfi.



Салон розташовний у торговому центрі столиці, консультантами працюють українці.

Біженці з України в цьому салоні можуть отримати безкоштовні послуги домашнього інтернету та інші послуги. Всі відвідувачі салону можуть пожертвувати гроші в терміналі, що знаходиться в салоні – допомога надійде на рахунок організації "Сильні разом".

Нагадаємо, станом на 12 квітня Литва прийняла на своїй території близько 44 тисяч українських біженців.

Муніципалітет Вільнюса заявив, що вчителі, які схвалюють російську агресію в Україні, не можуть працювати в школах.

6 квітня у литовському Вільнюсі ставок перед посольством Росії зафарбували у криваво-червоний колір як протест проти злочинних дій путінської армії на території України та заклик до рішучих заходів проти країни-агресора.

20 березня у Вільнюсі на паркані посольства РФ написали "Слава Україні".

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