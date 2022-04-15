У Вільнюсі відкрили салон мобільного зв'язку "Слава Україні", в якому працюють українці
У п'ятницю, 15 квітня, у Вільнюсі відкрили салон мобільного зв'язку оператора BITE | Слава Україні
Про це повідомляє Delfi.
Салон розташовний у торговому центрі столиці, консультантами працюють українці.
Біженці з України в цьому салоні можуть отримати безкоштовні послуги домашнього інтернету та інші послуги. Всі відвідувачі салону можуть пожертвувати гроші в терміналі, що знаходиться в салоні – допомога надійде на рахунок організації "Сильні разом".
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