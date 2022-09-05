У Вінницькій області пролунали вибухи, працює ППО
На Вінниччині було чути звуки вибухів
Як повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов, в області працює ППО.
"Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою "повітряної тривоги", - написав Борзов.
- Нагадаємо, 24 серпня у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий безпілотник
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