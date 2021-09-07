У Вінницькій області від отруєння померли двоє дітей
У Гайсинському районі, що на Вінниччині, двоє дітей померли від отруєння
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.
"Сестер віком 4-х та 13-ти років госпіталізували до реанімації 5 вересня з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги вони померли. Ще одна дитина з цієї родини - 12-річний хлопчик знаходиться у лікарні", - йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, одна із версій отруєння - вживання грибів або лісових ягід.
В межах досудового розслідування призначено ряд експертиз, остаточна причина смерті дітей буде встановлена після судово-медичної експертизи.
Також поліція перевірятиме професійність дій лікарів.
Наразі відкрито кримінальну справу за статтею 115 (умисне вбивство) ККУ.
- Нагадаємо, що У Черкасах помер хлопчик, який потрапив до реанімації з ознаками насильницьких дій
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