У Вінницькій області від отруєння померли двоє дітей

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.



"Сестер віком 4-х та 13-ти років госпіталізували до реанімації 5 вересня з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги вони померли. Ще одна дитина з цієї родини - 12-річний хлопчик знаходиться у лікарні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, одна із версій отруєння - вживання грибів або лісових ягід.

В межах досудового розслідування призначено ряд експертиз, остаточна причина смерті дітей буде встановлена після судово-медичної експертизи.

Також поліція перевірятиме професійність дій лікарів.

Наразі відкрито кримінальну справу за статтею 115 (умисне вбивство) ККУ.

Нагадаємо, що У Черкасах помер хлопчик, який потрапив до реанімації з ознаками насильницьких дій

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