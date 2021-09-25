У випадку карантину зарплатня вчителів не скорочується
Якщо педагоги переходять на режим дистанційного навчання, розмір оплати праці у них лишається незмінним
На цьому наголосив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Еспресо.TV.
"Вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання", - сказав міністр.
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Разом з тим, він високо оціних тих вчителів українських шкіл, які "розуміють важливість" щеплення від COVID-19.
"Хочу знову і знову наголосити, що обираючи щеплення, ми обираємо не лише власне здоров’я, але й безпеку для всіх, хто нас оточує, зокрема і дітей, і їхніх батьків також", - заявив Шкарлет.
- Нагадаємо, при потрапляння певного населеного пункту чи цілого регіону до "жовтої" зони, школи з менше ніж 80% вакцинованих педагогів мають обов'язково переходити на віддалений режим праці.
- Щойно відсоток щеплених вчителів буде дорівнювати 80 або більше, можна повертатися в класи.
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