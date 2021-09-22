Заклади освіти з рівнем вакцинації нижче 80% мають перейти на "дистанційку", а не припиняти навчання, - Шкарлет
Під час дії "жовтої" зони карантину українські школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% мають перейти на дистанційне навчання, а не припиняти освітній процес
Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Якщо в закладі освіти менше 80%, які мають один з перерахованих документів (про вакцинацію від COVID - ред.), то навчання в такому закладі має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання. Освітній процес триватиме в дистанційному форматі і не має припинятися", - наголосив він.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що бізнес у "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки по COVID-19 зможе працювати без обмежень, якщо 80% персоналу та всі відвідувачі будуть вакциновані.
- Як відомо, уряд запровадить обов'язкову вакцинацію для вчителів та держслужбовців.
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