У віці 100 років помер Леон Готьє - останній із французьких командос, які брали участь у висадці в Нормандії
У Франції помер 100-річний Леон Готьє – ветеран Другої світової війни, останній із живих французів, які брали участь у висадці в Нормандії 1944-го
Про це повідомили на сайті президента Франції.
Леон Готьє був представником єдиного французького підрозділу, який брав участь у висадці в Нормандії 6 червня 1944 року. Це був загін командос під керівництвом капітана Філіпа Кіффера. Тоді 177 чоловіків проклали шлях разом зі своїми британськими братами по зброї для 133 000 солдатів союзників.
Леон Готьє ще у червні цього року брав участь в урочистостях у річницю висадки союзного десанту. Декілька днів тому ветерана госпіталізували з легеневою інфекцією, яка і стала причиною смерті.
Леон Готьє народився 1922 року у бретонському селі. У 17 років став учнем стрільця, брав участь у перших боях війни, захищав Шербур від німців. У липні 1940 року перетнув Ла-Манш і приєднався до вільних французьких військово-морських сил у Портсмуті. Командир-лейтенант Філіп Кіффер обрав Леона Готьє одним зі 177 французьких командос, які висадилися разом з англосаксами на узбережжі Нормандії.
Президент Франції Емманюель Макрон назвав Готьє та його товаришів "героями визволення".
"Ми не забудемо його", – написав Макрон у Twitter.
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