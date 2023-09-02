У віці 76 років помер американський співак і автор пісень Джиммі Баффет
На 77-му році життя помер двічі номінований на премію "Греммі" американський співак і автор пісень Джиммі Баффет
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що Джиммі Баффет пішов із життя 1 вересня в оточенні сім'ї та друзів.
"Джиммі мирно помер у ніч на 1 вересня в оточенні своєї сім'ї, друзів, музики та собак. Він прожив своє життя, як пісня, до останнього подиху, і багато хто буде сумувати за ним", - йдеться у повідомленні в соцмережах музиканта.
Джиммі Баффет зробив собі ім'я гастролюючи з фолк-кантрі піснями по США у 1970-х роках, проте славу йому принесла "мелодійна пісня з тропічним відтінком" "Margaritaville", яка стала хітом курортів та улюбленим треком багатьох для відпочинку.
За своє життя Баффет випустив 27 студійних альбомів, зіграв незліченну кількість концертів, був лауреатом численних премій кантрі-музики, заснував звукозаписний лейбл Mailboat Records, а концепція "Margaritaville" перетворилася на бренд, під яким існують готелі, ресторани, страви з заморожених креветок тощо.
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