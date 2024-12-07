Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У віці 91 рік помер продюсер франшизи "Поліцейська академія" Пол Масланскі

У віці 91 рік помер продюсер франшизи "Поліцейська академія" Пол Масланскі

Марія Науменко
7 грудня, 2024 субота
18:25
Культура Пол Масланскі

У віці 91 року пішов з життя Пол Масланьскі, продюсер культової франшизи "Поліцейська академія"

Зміст

Про його смерть у п’ятницю, 6 грудня, повідомив Пет Профт, сценарист першого фільму 1984 року, передає Deadline.

"Вдячний за зустріч з Полом Масланскі, - написав Профт у Facebook. Він найняв мене і Ніла Ізраеля для дослідження і написання «Поліцейської академії». Перший фільм, який я коли-небудь писав. Пол помер. Саллі та його син... співчуваємо вашій втраті. Він залишив по собі цілий шлейф комедій. Гарного життя", - зазначив Профт.

Довідково: Пол Масланьскі народився 23 листопада 1933 року в Нью-Йорку. Серед його робіт у кіно — такі фільми, як "Замок живих мерців" (1964), "Перегони з дияволом" (1975), "Алея проклять" (1977), "Повернення в країну Оз" (1985), "Російський відділ" (1990), "Коп і 1/2" (1993) та "Випадковість" (1995).

Його кар'єра також включала номінацію на премію "Еммі" у 1978 році за серіал "Король Мартін Лютер Кінг-молодший". 

Крім того, у франшизі "Поліцейська академія" він з’явився у кількох епізодичних ролях, де працював з такими акторами, як Стів Гуттенберг і Кім Кеттролл.

  • 4 листопада стало відомо, що Квінсі Джонс, американський композитор, музичний продюсер хітових альбомів Майкла Джексона та автор музики до 50 фільмів помер у 91-річному віці.
Теги:
Новини
Світ
Кіно
США
Читайте також:
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Автор Ірена Моляр
6 грудня, 2024 п'ятниця
На кону у нас можлива втрата п'яти міст: військовослужбовець ЗСУ Фірсов про Донецький напрямок
Каха Каладзе
Автор Дар'я Куркіна
6 грудня, 2024 п'ятниця
Мер Тбілісі Каладзе відреагував на санкції Зеленського відео з українськими субтитрами
Бен Ходжес
Автор Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
Генерал США Ходжес: мобілізаційний вік в Україні надто високий, а в армії достатньо роботи для жінок
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 грудня
19:25
світло
Відключень світла 8 грудня буде менше: Укренерго оприлюднило графіки
19:00
шторм "Кетлін"
Пориви вітру до 149 км/год: Велику Британію та Ірландію накрив шторм Дарраг
18:38
Дональд Трамп
"Вони занадто зациклені на Україні": Трамп рекомендував Росії вивести свої війська із Сирії
18:00
OPINION
"Партія військових": чи можливий реальний ветеранський партійний проєкт?
17:59
Оновлено
РФ 6 грудня атакувала Запоріжжя: 27 людей постраждали, серед загиблих двоє дітей
17:46
міни
На Харківщині через вибух боєприпасу постраждав 12-річний хлопчик
17:33
Оновлено
Володимир Зеленський і Карл Негаммер
Зеленський у Парижі зустрівся з канцлером Австрії Негаммером
17:17
Ексклюзив
Китай зацікавлений у продовженні гарячої фази війни в Україні, але один момент його непокоїть, - генерал Мусаєв
16:57
Швеція й Данія передадуть Україні 40 БМП CV90
16:24
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення: росіяни здійснили 19 атак на Курахівському напрямку
16:20
Ексклюзив
Шевченко привіз "Золотий м’яч" в Україну
Андрій Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну: його інсталювали в Києві, планується турне країною
16:04
Південна Корея
Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента Юн Сок Йоля
16:01
OPINION
"Найкращий" поганий план миру
15:52
Ексклюзив
"Ми повністю змінили стереотипну тактику": командир танкової роти 44-ї ОМБр з Харківського напрямку
15:47
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я
15:13
Рубінові туфлі Дороті Гейл з "Чарівника країни Оз" продадуть на аукціоні за щонайменше $3 млн
15:08
МЗС
МЗС України висловило солідарність з Румунією на тлі втручання РФ у президентські вибори
14:59
Ексклюзив
мобілізація
"Продавлювання України на якесь непопулярне політичне рішення": майор ЗСУ Трегубов про зниження мобілізаційного віку до 18 років
14:37
Оновлено
Херсонська область
Росіяни з дронів атакували цивільних на Херсонщині: двоє людей поранені
14:14
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
В перспективі може бути домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розподілу сфер впливу, - генерал Мусаєв
14:11
Нотр-Дам
Церемонія відкриття Нотр-Даму відбудеться всередині собору через негоду
14:07
Ексклюзив
НАТО
Критично важливо, щоб Захід ніколи не визнавав незаконних претензій Росії на територію України, - американський експерт Фрід
14:03
OPINION
Путін готує нову мобілізацію
13:49
Марка "Лист Святому Миколаю"
Укрпошта відкрила різдвяні резиденції і випустила марку "Лист Святому Миколаю"
13:31
діти, злочини росії
Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з Росії 1029 українських дітей
13:22
родини військових пікетують за встановлення чітких термінів військової служби
У Києві відбувся пікет за чіткі терміни військової служби
13:21
Сирійські повстанці взяли під контроль місто Дараа, - CNN
13:07
Аліса Вайдель
Німецька ультраправа AfD висунула Алісу Вайдель кандидатом у канцлери
12:48
Олександр Ломако
"Щоб звільнити місто із заручників": в. о. мера Чернігова Ломако оголосив про відставку
12:29
хмарна погода
Хмарно і вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю
12:06
Огляд
Грузія протести
Що відбувається у Грузії: протести через зупинку євроінтеграції, розгони активістів та затримання
12:05
OPINION
Мир треба наближати, цілячись у ворога
11:28
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Уповноважені особи мають розібратися, чому командування ПВК "Схід" економить на засобах збиття розвідувальних БПЛА, - авіаційний експерт Хазан
11:21
вугілля
Війська РФ атакували вугільне підприємство біля Покровська: поранені працівники
10:49
Домінікана
Ховали у вантажі бананів: у Домініканській Республіці вилучили рекордні 9,5 тонн кокаїну
10:37
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
"Вже беруть техніку з "Мосфільму": військовослужбовець Сазонов про втрати техніки окупантів на Курщині
10:11
F-16
Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії
10:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині через падіння уламків є руйнування
10:00
OPINION
Блог Дмитро Лиховій
Розмови про мир: не наступаймо на ті самі граблі
09:45
США Україна
Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV