У віці 91 рік помер продюсер франшизи "Поліцейська академія" Пол Масланскі

Про його смерть у п’ятницю, 6 грудня, повідомив Пет Профт, сценарист першого фільму 1984 року, передає Deadline.

"Вдячний за зустріч з Полом Масланскі, - написав Профт у Facebook. Він найняв мене і Ніла Ізраеля для дослідження і написання «Поліцейської академії». Перший фільм, який я коли-небудь писав. Пол помер. Саллі та його син... співчуваємо вашій втраті. Він залишив по собі цілий шлейф комедій. Гарного життя", - зазначив Профт.

Довідково: Пол Масланьскі народився 23 листопада 1933 року в Нью-Йорку. Серед його робіт у кіно — такі фільми, як "Замок живих мерців" (1964), "Перегони з дияволом" (1975), "Алея проклять" (1977), "Повернення в країну Оз" (1985), "Російський відділ" (1990), "Коп і 1/2" (1993) та "Випадковість" (1995).

Його кар'єра також включала номінацію на премію "Еммі" у 1978 році за серіал "Король Мартін Лютер Кінг-молодший".

Крім того, у франшизі "Поліцейська академія" він з’явився у кількох епізодичних ролях, де працював з такими акторами, як Стів Гуттенберг і Кім Кеттролл.