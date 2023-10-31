У вівторок Радбез ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні

Засідання ініціювали Еквадор і Франція, які консультувалися з українською делегацією, пише Укрінформ.

За інформацією секретаріату Радбезу, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програмою ООН з питань довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської греблі.

Очікується, що члени Радбезу, зокрема Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Велика Британія, США можуть виступити із засудженням Росії за обстріли цивільної інфраструктури України.

Розпочнеться засідання Ради Безпеки о 16:00 за Києвом – після короткого обговорення ситуації в Сомалі.