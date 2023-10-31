У вівторок Радбез ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні
Рада Безпеки ООН збереться у вівторок на засідання, аби обговорити гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену повномасштабним вторгненням РФ
Засідання ініціювали Еквадор і Франція, які консультувалися з українською делегацією, пише Укрінформ.
За інформацією секретаріату Радбезу, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програмою ООН з питань довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської греблі.
Очікується, що члени Радбезу, зокрема Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Велика Британія, США можуть виступити із засудженням Росії за обстріли цивільної інфраструктури України.
Розпочнеться засідання Ради Безпеки о 16:00 за Києвом – після короткого обговорення ситуації в Сомалі.
- Постпред України при ООН Сергій Кислиця під час обговорення в Раді Безпеки ООН висновків незалежної Комісії ООН із розслідування російських злочинів в Україні заявив, що Російська Федерація може ховатися від правосуддя протягом тривалого часу, але "потяг справедливості" наздожене її.
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