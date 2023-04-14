У війні технологій з РФ ініціатива поступово переходить на бік України, - директор компанії НВЦ "Інфозахист" Калінін
Директор компанії НВЦ "Інфозахист" Ярослав Калінін розповів, що від початку повномасштабного вторгнення ініціатива у війні технологій поступово переходить до ЗСУ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Перед початком повномасштабного вторгнення РФ ситуація з точки зору технологій виглядала не на нашу користь. Оскільки саме про технологічний стан армії Росії було дуже мало інформації. Саме тому у нас були переоцінені можливості російської армії",- пояснив Калінін.
Директор компанії НВЦ "Інфозахист" наголосив, що починаючи з 2014 року українська армія зуміла ефективно адаптуватись до ситуації на полі бою
"З 24 лютого 2022 року Збройні сили України разом з українським народом змінюють вектор технологій у війні на нашу користь. Баланс сил у війні технологій поступово переходить на нашу користь. Хочу наголосити, що з 2014 року по сьогодні ми відпрацювали багато кооперацій та способів ефективно адаптуватись до ситуації. Саме тому ми вже можемо чітко стверджувати, що зараз вже набагато менше ворожих розвідувальних комплексів можуть ефективно застосовуватись. В противника зменшується кількість стратегічних комплексів, а також втрачає доступ до Hi-Tec технологій", - додав він.
- Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 181 тис. військових, 3650 танків, 535 реактивних систем залпового вогню
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