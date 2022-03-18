У воєнній справі, коли кидають курсантів на основні напрямки - це означає майже розгром, - Арестович про тактику РФ
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у воєнній тактиці, коли кидають курсантів на основні напрямки - це означає майже розгром, а саме цим займаються ЗС РФ
Про це Олексій Арестович сказав у своєму відеозверненні.
Арестович навів приклад Ізюму, де росіяни кинули в бій учбовий підрозділ ЗС РФ і були розгромлені.
"У місті Ізюм росіяни кинули в бій учбовий підрозділ ЗС РФ, вони зазнали поразки. Частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні. Хочу зазначити, що в військовій історії, воєнній справі, коли кидають курсантів на основні напрямки - це означає майже розгром", - розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Він зазначив, що ця і попередня доба - це доба укріплення противника на позиціях, які він займає.
"Намагання поповнити матеріальний запас і маленькі тактичні дії для покращення своїх позицій, які своєчасно припиняються ЗСУ. Це стосується напрямків Києва, Сум, Чернігова, Харкова. Зона ООС, Маріуполь, Херсон, Миколаїв - основні напрямки, де зосереджені сили противника", - сказав Арестович.
За його словами, аеродром Чорнобаївка, Херсонська область, росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків.
"Знову порадили нас результатом ЗСУ. Вони знову нанесли удар по аеропорту і за попередньою інформацію знищили передовий командний пункт Південного військового округу РФ. Це якраз той напрямок, який відповідав за ОРДЛО. Створення і постачання ЗС для так званих "Л/ДНР". За попередніми даними, командувач цієї армії загинув. Можливо не лише він, але й ще декілька генералів", - додав він.
- 17 березня радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців та білорусів влаштувати окупантам "тотальну рейкову війну".
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