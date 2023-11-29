У ворога немає шансів: штурмова бригада "Сталевий кордон" про ситуацію на Куп'янському напрямку
Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Іван Шевцов повідомив, що на Куп'янському напрямку в бік Синьківки тривають важкі бої
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На Куп'янському напрямку найгострішою ділянкою є Синьківка. Понад пів року ворог намагається просунутися вперед, але в нього нічого не виходить, жодного клаптика землі ми не віддали. Сподіваюсь, що ми зможемо й далі тримати оборону на даному напрямку. Синьківка дуже важлива для ворога. Якщо росіяни прорвуть оборону ЗСУ біля Синьківки, то матимуть непогані стратегічні напрямки щодо подальшого просування на Куп'янськ", - пояснив Шевцов.
За словами начальника пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", у напрямку Синьківки зосереджена велика кількість особового складу з обох боків. На цій ділянці тривають найактивніші бойові дії.
"Ворог і далі намагатиметься вести штурмові дії на цьому напрямку. Але в нас було достатньо часу, щоб закріпитися на даній ділянці. Наразі у ворога шансів немає. За пів року ворог не здобув ніяких просувань", - наголосив Шевцов.
- Для штурмів українських позицій на Куп’янському напрямку росіяни використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених та колишніх найманців ПВК Вагнера.
- Інститут вивчення війни пише, що українські захисники продовжують тримати оборону та просуватися біля Бахмута. Натомість російські бойовики наступають вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.
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