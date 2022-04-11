У Воронежі армія Росії накопичує десятки важких винищувачів. Є супутникові фото, - Orion Intel

Про це із посиланням на зроблену ввечері у неділю, 10 квітня 2022 року, заяву компанії з розвідки за відкритими даними (OSINT) Orion Intel передає Еспресо.TV.



"Супутникові знімки за 9 квітня показують щонайменше 32 винищувачі варіанту Flanker (важких винищувачів Су-27 - ред.) і один Іл-76 серед інших літаків на аеробазі Малишево (інша назва - "Балтимор" - ред.) у Воронежі", - заявила компанія у себе в твітері, долучивши відповідні світлини.





Як наголосили в Orion Intel, базу було "нещодавно відремонтовано".



"Ймовірно, [ця база] є фронтальною авіабазою для російських літаків, які літають над Україною", - наголошується у повідомлені.



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За інформацією від тамтешніх ЗМІ, масштабну реконструкцію "Балтимора" завершено у листопаді 2021 року.



Довідка



Компанія Orion Intel брала участь у розслідувані репресій уйгурів владою Китаю, а також займалася вивченням ядерного проекту Ірану.

Як сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 10 квітня, невдовзі РФ розпочне масштабніші дії на сході України.





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