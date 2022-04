Ізюм потрібен росіянам для наступу на місто Дніпро, - The New York Times

Такого висновку дійшли опитані The New York Times американські військові аналітики, що проаналізували супутникові знімки активності колон росіян поблизу Ізюма. Новина про це вийшла на сайті видання сьогодні, 10 квітня 2022 року, передає Еспресо.TV.



"Аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на центральне місто Дніпро", - йдеться у повідомленні.



"Бої навколо Ізюма загострилися після того, як Москва оголосила про свій намір зосередити свої бойові дії на сході, вивівши десятки тисяч військ з півночі (України - ред.) після протистояння більш жорсткому, ніж очікувалося, українському опору", - додає видання.



Читайте також: Ізюм став для окупантів логістичним центром,- міський голова Валерій Марченко



В Ізюмі, стверджують співрозмовники The New York Times у Пентагоні, росіяни готуються рушити на південний захід, тобто на Дніпро, й, окрім того, "на південь і південний схід, щоб спробувати заглибитися в регіон Донбасу".



"Російські війська потребують Ізюму, аби утримувати свої західні бойові лінії та дозволити собі просунутися на Дніпро та стратегічні міста Донбасу, заявили в неділю (10 квітня - ред.) представники влади США", - підсумовує NYT.

Як сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, РФ розпочне масштабніші дії на сході України.

