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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ізюм потрібен росіянам для наступу на місто Дніпро, - The New York Times

Ізюм потрібен росіянам для наступу на місто Дніпро, - The New York Times

10 квітня, 2022 неділя
23:56
війна з Росією Руйнування в Ізюмі станом на кінець березня. Посередині - Свято-Вознесенський кафедральний собор

Російські загарбники, схоже, мають на меті прорив з окупованого ними Ізюму, що на Харківщині, на обласний центр Дніпро

Такого висновку дійшли опитані The New York Times американські військові аналітики, що проаналізували супутникові знімки активності колон росіян поблизу Ізюма. Новина про це вийшла на сайті видання сьогодні, 10 квітня 2022 року, передає Еспресо.TV.

"Аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на центральне місто Дніпро", - йдеться у повідомленні.

"Бої навколо Ізюма загострилися після того, як Москва оголосила про свій намір зосередити свої бойові дії на сході, вивівши десятки тисяч військ з півночі (України - ред.) після протистояння більш жорсткому, ніж очікувалося, українському опору", - додає видання.

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В Ізюмі, стверджують співрозмовники The New York Times у Пентагоні, росіяни готуються рушити на південний захід, тобто на Дніпро, й, окрім того, "на південь і південний схід, щоб спробувати заглибитися в регіон Донбасу".

"Російські війська потребують Ізюму, аби утримувати свої західні бойові лінії та дозволити собі просунутися на Дніпро та стратегічні міста Донбасу, заявили в неділю (10 квітня - ред.) представники влади США", - підсумовує NYT.

 
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