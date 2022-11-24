У Воронезькій області РФ готують евакуацію жителів 100-кілометрової зони біля кордону з Україною - переселити мають понад 270 тис. осіб
Влада Острогозького району Воронезької області РФ готує евакуацію з 15 сіл та хуторів, розташованих "в межах 100 км від кордонів РФ з Україною"
Про це телеграм-канал "Верстка" повідомляє з посиланням на листа районної адміністрації до місцевих керівників.
Зокрема, йдеться про населені пункти Дальнеполуб'янського, Кривополянського, Ольшанського та Петренківського сільських поселень.
Чиновники з посиланням на "вказівку губернатора Воронезької області" просять "організувати роботу з населенням" щодо можливого розміщення у родичів, які мешкають у безпечніших районах. Також адміністрація просить з'ясувати, хто із місцевих жителів може евакуюватись на особистому транспорті. Зібрану інформацію потрібно надати до 12 грудня до місцевої єдиної диспетчерської служби з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.
Воронезька межує з Луганською областю України, територія якої на самому початку війни була зайнята російськими військами і зараз перебуває у глибокому тилу ЗС РФ. У стокілометрову зону потрапляє майже вся південна частина регіону, включаючи великі райцентри Россош та Павловськ. Сумарне населення цієї території – понад 270 тисяч осіб.
У сусідній Бєлгородській області влада забороняє відвідувати деякі прикордонні села через регулярні обстріли. Із самого Бєлгорода мешканців на добровільній основі евакуювали вглиб країни, наприклад, у Підмосков'ї.
- Нагадаємо, Пригожин повідомив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях РФ.
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