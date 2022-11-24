Про це телеграм-канал "Верстка" повідомляє з посиланням на листа районної адміністрації до місцевих керівників.

Зокрема, йдеться про населені пункти Дальнеполуб'янського, Кривополянського, Ольшанського та Петренківського сільських поселень.

Чиновники з посиланням на "вказівку губернатора Воронезької області" просять "організувати роботу з населенням" щодо можливого розміщення у родичів, які мешкають у безпечніших районах. Також адміністрація просить з'ясувати, хто із місцевих жителів може евакуюватись на особистому транспорті. Зібрану інформацію потрібно надати до 12 грудня до місцевої єдиної диспетчерської служби з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

Воронезька межує з Луганською областю України, територія якої на самому початку війни була зайнята російськими військами і зараз перебуває у глибокому тилу ЗС РФ. У стокілометрову зону потрапляє майже вся південна частина регіону, включаючи великі райцентри Россош та Павловськ. Сумарне населення цієї території – понад 270 тисяч осіб.

У сусідній Бєлгородській області влада забороняє відвідувати деякі прикордонні села через регулярні обстріли. Із самого Бєлгорода мешканців на добровільній основі евакуювали вглиб країни, наприклад, у Підмосков'ї.

Нагадаємо, Пригожин повідомив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях РФ.

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