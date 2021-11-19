У восьми областях України виявили новий штам "Дельта", він заразніший на 10-15%

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар в Одеській області Віталій Гончаров, передає Еспресо.TV.



"У Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, нашій Одеській області, Закарпатській та Херсонській областях вперше в Україні зафіксовано появу нового варіанту штаму "Дельта", - повідомив Гончаров.



За його словами, зараз мало що відомо про властивості нового штаму. Але вчені Інституту генетики Лондонського університету повідомили, що він як мінімум на 10-15% заразніший, ніж вихідний варіант. Дослідники припускають, що мутація штаму скоріше вплине на збільшення ризиків зараження, а не на тяжкість симптомів при хворобі.



Гончаров зазначив, що у жовтні через поширення мутованого штаму COVID-19 в одеському регіоні захворіло понад 40 тис. осіб, а померли - 780 хворих.









Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що кількість захворювань на коронавірус в Україні знижується, але за короткий проміжок часу може статися повторний спалах.



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