У Вроцлаві організували виставку "Трибунал над Росією" та збиратимуть гроші для українських медиків на концерті
У суботу у Вроцлавському університеті відбудеться концерт "Вечір українських романсів" на підтримку українських військових медиків, а також виставка "Трибунал над Росією"
Про це інформує Генеральне консульство України у Вроцлаві.
В Oratorium Marianum Вроцлавського університету 4 листопада відкриється виставка "Трибунал над Росією". Також о 17:00 відбудеться благодійний концерт на підтримку наших військових медиків - "Вечір українських романсів".
Виставка буде складатися з roll-ap, на яких різні художники доступною мовою мистецтва розповідають про злочини, скоєні Росією в Україні, та про необхідність створення трибуналу.
Заходи відбудуться за адресою: plac Uniwersytecki 1, Wrocław.
Повідомляється, що польсько-український Фонд "Музей Перемоги над Деспотизмом" на прохання Офісу президента України розробив експозицію, яка роз’яснює необхідність створення трибуналу за скоєний злочин, яким стала агресія Росії проти України.
Фото: Генеральне консульство України у Вроцлаві
- Крім того, 30 жовтня у норвезькому місті Фредрикстад відбулося відкриття виставки, присвяченої нематеріальній культурній спадщині України. Гості мали можливість зануритися в українську культуру через петриківський декоративний розпис, звуки кобзи та колісної ліри.
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