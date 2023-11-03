У Вроцлаві організували виставку "Трибунал над Росією" та збиратимуть гроші для українських медиків на концерті

Про це інформує Генеральне консульство України у Вроцлаві.

В Oratorium Marianum Вроцлавського університету 4 листопада відкриється виставка "Трибунал над Росією". Також о 17:00 відбудеться благодійний концерт на підтримку наших військових медиків - "Вечір українських романсів".

Виставка буде складатися з roll-ap, на яких різні художники доступною мовою мистецтва розповідають про злочини, скоєні Росією в Україні, та про необхідність створення трибуналу.

Заходи відбудуться за адресою: plac Uniwersytecki 1, Wrocław.

Повідомляється, що польсько-український Фонд "Музей Перемоги над Деспотизмом" на прохання Офісу президента України розробив експозицію, яка роз’яснює необхідність створення трибуналу за скоєний злочин, яким стала агресія Росії проти України.

Фото: Генеральне консульство України у Вроцлаві