У всіх регіонах України завершився опалювальний сезон

Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

"Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму", - заявив очільник Нафтогазу, голова Штабу з підготовки до опалювального періоду Олексій Чернишов.

Наразі Група Нафтогаз уже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023-2024.

Голова підприємства подякував працівникам за роботу цієї зими.

"Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв'язку 24/7 та оперативно розв'язуючи всі питання. Дякую нашим героям-газовикам, які безпосередньо забезпечували видобуток і постачання блакитного палива та відновлювали пошкоджені об'єкти. Попри обстріли, ракетний терор та постійну небезпеку", - додав Чернишов.