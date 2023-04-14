У всіх регіонах України завершився опалювальний сезон
14 квітня в Україні офіційно завершився опалювальний період 2022-2023
Про це інформує пресслужба Нафтогазу.
"Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму", - заявив очільник Нафтогазу, голова Штабу з підготовки до опалювального періоду Олексій Чернишов.
Наразі Група Нафтогаз уже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023-2024.
Голова підприємства подякував працівникам за роботу цієї зими.
"Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв'язку 24/7 та оперативно розв'язуючи всі питання. Дякую нашим героям-газовикам, які безпосередньо забезпечували видобуток і постачання блакитного палива та відновлювали пошкоджені об'єкти. Попри обстріли, ракетний терор та постійну небезпеку", - додав Чернишов.
- Голова Міненерго Галущенко раніше казав, що Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, але готуватись до наступного опалювального сезону потрібно вже зараз.
- Також голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що в деяких регіонах України можна вимкнути опалення 20 березня.
- 31 березня завершився опалювальний сезон в Одесі, Запоріжжі та Полтаві. На Дніпропетровщині вимикати тепло в будинках почали ще з 22 березня.
- У Харкові з огляду на погодні умови вирішили завершити опалювальний сезон 6 квітня. Зазвичай тепло вимикають 15 квітня.
- Мер столиці Віталій Кличко оголосив про завершення опалювального сезону в Києві 8 квітня.
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