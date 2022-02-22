У Японії назвали неприйнятним визнання Росією ОРДЛО та заявили про підготовку санкцій

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє Japan Times.



За його словами, визнання Росією "Л/ДНР" було "неприйнятним і є порушенням міжнародного права".



Японія готова приєднатися до Сполучених Штатів та інших промислово розвинених країн G7 у введенні санкцій проти Росії, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.



"Ми будемо уважно стежити за тим, як розвиватиметься ситуація", - сказав Кісіда, додавши, що Японія прийматиме "конкретні рішення, тісно співпрацюючи з міжнародною спільнотою".



Раніше міністр закордонних справ Йосімаса Хаяші заявив, що Токіо працюватиме з міжнародною спільнотою, щоб організувати "жорстку відповідь" Росії, "включаючи санкції".



Хаяші відмовився сказати, чи розцінить уряд введення російських військ в Україну як вторгнення, і заявив, що не може відповісти на гіпотетичне запитання.



Нові санкції Японії, які доповнять обмеження, введені проти Росії в 2014 році після окупації Криму, включають заборону на експорт напівпровідникових мікросхем та інших ключових технологій, а також жорсткіші обмеження для російських банків.





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