У Японії назвали неприйнятним визнання Росією ОРДЛО та заявили про підготовку санкцій
Японія заявила, що готова приєднатися до США та інших країн G7 щодо введення жорстких санкцій проти РФ у разі нового вторгнення в Україну та вважає неприйнятним визнання Путіним незалежності "ДНР" та "ЛНР"
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє Japan Times.
За його словами, визнання Росією "Л/ДНР" було "неприйнятним і є порушенням міжнародного права".
Японія готова приєднатися до Сполучених Штатів та інших промислово розвинених країн G7 у введенні санкцій проти Росії, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.
"Ми будемо уважно стежити за тим, як розвиватиметься ситуація", - сказав Кісіда, додавши, що Японія прийматиме "конкретні рішення, тісно співпрацюючи з міжнародною спільнотою".
Раніше міністр закордонних справ Йосімаса Хаяші заявив, що Токіо працюватиме з міжнародною спільнотою, щоб організувати "жорстку відповідь" Росії, "включаючи санкції".
Хаяші відмовився сказати, чи розцінить уряд введення російських військ в Україну як вторгнення, і заявив, що не може відповісти на гіпотетичне запитання.
Нові санкції Японії, які доповнять обмеження, введені проти Росії в 2014 році після окупації Криму, включають заборону на експорт напівпровідникових мікросхем та інших ключових технологій, а також жорсткіші обмеження для російських банків.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР". Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ.
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