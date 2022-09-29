У Японії створили робота зі штучним інтелектом, який здатен розуміти сміх

Про це повідомляє NHK.

У середу, 28 вересня, група дослідників на чолі з доцентом Інує Кодзі з Вищої школи інформатики Кіотського університету представила свого робота-гуманоїда світу.

Вони додали до штучний інтелект до вже створеного андроїда, який міг вести прості розмови. Тепер модифікований робот може аналізувати сміх. Він налаштовується на людський голос і природно сміється. Під час відтворення сміху робот зважає на гучність і зміст розмови.

"Коли я вперше почув, як робот сміється в потрібний момент, мені здалося, що ми справді можемо спілкуватися один з одним", - зазначив Інує Кодзі. Він сподівається, що такі роботи, як цей, зможуть стати цінними помічниками людей, зокрема в міру старіння суспільства.

Далі команда планує вивчати вплив спільного сміху робота на психіку людини.