У Японії створили робота зі штучним інтелектом, який здатен розуміти сміх
Група дослідників із Кіотського університету в Японії показала людиноподібного робота, який розуміє гумор і може сміятися
Про це повідомляє NHK.
У середу, 28 вересня, група дослідників на чолі з доцентом Інує Кодзі з Вищої школи інформатики Кіотського університету представила свого робота-гуманоїда світу.
Вони додали до штучний інтелект до вже створеного андроїда, який міг вести прості розмови. Тепер модифікований робот може аналізувати сміх. Він налаштовується на людський голос і природно сміється. Під час відтворення сміху робот зважає на гучність і зміст розмови.
"Коли я вперше почув, як робот сміється в потрібний момент, мені здалося, що ми справді можемо спілкуватися один з одним", - зазначив Інує Кодзі. Він сподівається, що такі роботи, як цей, зможуть стати цінними помічниками людей, зокрема в міру старіння суспільства.
Далі команда планує вивчати вплив спільного сміху робота на психіку людини.
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