У Японії в море впав військовий гвинтокрил, десятьох людей розшукують рятувальники

Про це інформує Reuters.

Військово-транспортний гелікоптер Black Hawk зник з радарів після того, як залишив базу Сухопутних сил самооборони на острові Міякодзіма.

Поблизу Міякодізми часто проходять кораблі військово-морських сил Китаю, які прямують до Тихого океану зі Східнокитайського моря. З 2019 року на острові розмістили мобільні протикорабельні ракетні уставники GSDF. Так на тлі напруги навколо зустрічі президента Тайваню Цаї Інг та спікера палати представників США Кевіна Маккарті за останні чотири дні повз Міякодзіму пропливли щонайменше три китайські кораблі.

Проте не повідомляють, чи брав гелікоптер участь у відстеження військової діяльності Китаю. Натомість наголосили, що пріоритетом уряду наразі є порятунок постраждалих, які перебували на борту.

Берегова охорона, військові кораблі та літаки вже знайшли у воді уламки гелікоптера. Зараз вони розшукують чотирьох членів екіпажу та шістьох пасажирів.