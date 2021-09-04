У загарбаному Сімферополі підліткова злочинність збільшилась на 90%

Від початку 2021 року їх побільшалося майже на 90%. Це визнали самі окупанти, передає Еспресо.TV із посиланням на портал АРК.



"За сім місяців 2021 року на території Сімферополя кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зросла на 89,5%", - зазначено у повідомленні так званої “адміністрації” міста Сімферополя.



За вказаний період виявлено 37 неповнолітніх, які вчинили злочини, з них 30 учнів і сім студентів.





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