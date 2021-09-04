У загарбаному Сімферополі підліткова злочинність збільшилась на 90%
В окупованому Сімферополі збільшилася кількість злочинів, скоєних підлітками
Від початку 2021 року їх побільшалося майже на 90%. Це визнали самі окупанти, передає Еспресо.TV із посиланням на портал АРК.
"За сім місяців 2021 року на території Сімферополя кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зросла на 89,5%", - зазначено у повідомленні так званої “адміністрації” міста Сімферополя.
За вказаний період виявлено 37 неповнолітніх, які вчинили злочини, з них 30 учнів і сім студентів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе