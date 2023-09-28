У захопленій росіянами школі на Херсонщині весь клас відмовився встати під гімн РФ, - заступник голови облради

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, діти в захопленому РФ навчальному закладі змушені примусово працювати за російськими стандартами.

"Окупанти постійно включають гімн Росії. Цього разу цілий клас відмовився встати під цей гімн. Батьків викликали до школи, приїжджав представник слідчого комітету, проводилась робота з батьками", - розповів Соболевський.

Якщо така ситуація повториться, буде вирішуватись питання про позбавлення батьківських прав. Батьків попередили, що у такому випадку дітей заберуть до інтернатів на території РФ, каже перший заступник голови Херсонської обласної ради.

"Таких прикладів насправді дуже багато. До прикладу, аграрії відмовляються реєструвати земельні ділянки в російські кадастрові реєстри або переєстровувати власний бізнес за російськими стандартами, не сплачують Росії податки. Земельні ділянки росіяни вважають вільними. Зараз російський аграрний бізнес заходить в регіони і намагається створити "земельний банк" через фермерів, які відмовляються в такій формі працювати з окупантами", - додав Юрій Соболевський.