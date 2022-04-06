У Запоріжжі, Харкові та на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Інформацію про вибухи у Запоріжжі, Харкові та на Дніпропетровщині підтвердили місцеві жителі. Також про це передали у застосунку "єТривога".



Приблизно о 23:20 у Запорізькій і Дніпропетровській областях була оголошена повітряна тривога. Громадян закликають не виходити з укриття.

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