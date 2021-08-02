У Запоріжжі сталася пожежа у багатоквартирному будинку

Про це йдеться на Telegram-каналі "Це Запоріжжя", передає "РБК-Україна".

Пожежа в багатоквартирному будинку сталася в районі Металургів на вулиці Медведєва.



Як повідомили місцеві жителі, днем в будинку ремонтували дах, а ввечері стався вибух.

Користувачі в соцмережах відзначають, що на місце події вже прибули співробітники рятувальних служб, поліції і швидкої допомоги. Інформація про жертви і постраждалих поки не надходила.