У Запоріжжі сталася пожежа у багатоквартирному будинку
2 серпня у Запоріжжі загорівся багатоквартирний будинок, місцеві жителі повідомляють про вибух газу
Про це йдеться на Telegram-каналі "Це Запоріжжя", передає "РБК-Україна".
Пожежа в багатоквартирному будинку сталася в районі Металургів на вулиці Медведєва.
Як повідомили місцеві жителі, днем в будинку ремонтували дах, а ввечері стався вибух.
Користувачі в соцмережах відзначають, що на місце події вже прибули співробітники рятувальних служб, поліції і швидкої допомоги. Інформація про жертви і постраждалих поки не надходила.
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