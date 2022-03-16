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У Запоріжжі вперше бомбардували цивільні об'єкти, - голова Запорізької ОВА
Вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети поцілили в район залізничного вокзалу та ботанічного саду
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram. За попередньою інформацією ніхто не травмувався.
"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду", - йдеться у повідомленні.
Станом на 9:11 з'явилась інформація що через ракетний обстріл у гуртожитку та корпусах Запорізького національного університету повилітали вікна.
Пресслужба Укрзалізниці повідомляє, що через обстріл Запоріжжя пошкоджено колії, контактну мережу та вікна потягів.
"Укрзалізниця в найкоротші терміни відновить усю пошкоджену інфраструктуру. Через обстріл було скасовано приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка, поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове відправиться о 09:30 зі станції Запоріжжя-Ліве. Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали зі станції Запоріжжя-2 буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста",- додали у повідомленні.
- Нагадаємо,15 березня, станом на 14:00 відомо, що з Маріуполя виїхало 2 тисячі легкових машин. Люди прямували до Запоріжжя.
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