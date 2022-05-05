У Запоріжжі з вечора 8 травня до ранку 10 травня триватиме комендантська година, - ОВА
У Запоріжжі подовжили комендантську годину. Вона триватиме до 10 травня
Про це повідомляє Суспільне Запоріжжя.
За рішенням військових, комендантська година у Запоріжжі триватиме від 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.
У цей час пересуватися містом громадянам можна буде виключно за наявності спеціальних перепусток.
- Нагадаємо, що уночі 3 травня в Запоріжжі лунали вибухи: спрацювала українська ППО
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