У Запорізькій міськраді повідомили, що за минулу добу росіяни 96 разів обстріляли область
Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук повідомив, що за минулу добу російські окупанти 96 разів обстрілювали Запоріжжя й область, з них 83 рази з артилерії
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Росіяни продовжують обстрілювати Запоріжжя та область. За минулу добу російські окупанти 96 разів обстріляли Запорізьку область, з них 83 рази з артилерії. Зокрема, йдеться про населені пункти, які знаходяться близько до лінії розмежування. Ніч сьогодні для Запоріжжя була неспокійною й через ракетну атаку. Росіяни застосували для атаки дві ракети "Іскандер". Вдарили вони по промисловому підприємству", - розповів Кирильчук.
Депутат міськради додав, що цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя й безпілотниками
"Внаслідок нічної атаки по Запоріжжю відбулось займання промислового об'єкта. На щастя, в результаті злагоджених дій наших рятувальників, пожежу було ліквідовано. Однак було пошкоджено 14 автівок, з них 4 вантажних авто. Також постраждали прилеглі житлові будинки. Понад 20 громадян вже звернулись за матеріальною допомогою, щоб ліквідувати пошкодження їхніх квартир. Крім того, росіяни атакували місто безпілотниками, але наша ППО спрацювали на відмінно. За попередньою інформацією нашим силам ППО вдалось ліквідувати всі "шахеди", якими росіяни атакували Запоріжжя цієї ночі", - додав він.
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