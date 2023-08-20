Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, міжетнічні та міжнаціональні протиріччя військовослужбовців російських окупаційних військ процвітають не лише на території Росії, але й в тимчасово окупованих територіях.

"Так, у населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час знімання російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з-поміж кадировців військовослужбовці-дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", - написала Маляр.

За совами заступниці міністра оборони, внаслідок застосування вогнепальної зброї загинуло 20 окупантів, ще близько 40 отримали поранення.