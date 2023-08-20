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У Запорізькій області серед окупантів сталося "міжетнічне протиріччя": загинуло понад 20 загарбників

20 серпня, 2023 неділя
11:48
Війна з Росією окупанти Бердянськ

У тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області сталася стрілянина через "міжетнічне протиріччя" серед окупантів, внаслідок чого загинули більше ніж 20 військових, ще близько 40 - поранено

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, міжетнічні та міжнаціональні протиріччя військовослужбовців російських окупаційних військ процвітають не лише на території Росії, але й в тимчасово окупованих територіях. 

"Так, у населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час знімання російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з-поміж кадировців військовослужбовці-дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", - написала Маляр.

За совами заступниці міністра оборони, внаслідок застосування вогнепальної зброї загинуло 20 окупантів, ще близько 40 отримали поранення.

  • 13 серпня у тимчасово окупованому селі Урзуф, що поблизу Маріуполя, сталася перестрілка між військовослужбовцями російської армії та кадировцями, внаслідок чого загинули 7 мирних жителів.
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Ганна Маляр
кадирівці
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