У Запорізькій області серед окупантів сталося "міжетнічне протиріччя": загинуло понад 20 загарбників
У тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області сталася стрілянина через "міжетнічне протиріччя" серед окупантів, внаслідок чого загинули більше ніж 20 військових, ще близько 40 - поранено
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, міжетнічні та міжнаціональні протиріччя військовослужбовців російських окупаційних військ процвітають не лише на території Росії, але й в тимчасово окупованих територіях.
"Так, у населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час знімання російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з-поміж кадировців військовослужбовці-дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", - написала Маляр.
За совами заступниці міністра оборони, внаслідок застосування вогнепальної зброї загинуло 20 окупантів, ще близько 40 отримали поранення.
- 13 серпня у тимчасово окупованому селі Урзуф, що поблизу Маріуполя, сталася перестрілка між військовослужбовцями російської армії та кадировцями, внаслідок чого загинули 7 мирних жителів.
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