У застосунку "Дія" вже з'явились функції зміни місця проживання та скасування статусу ВПО, - Федоров
У застосунку "Дія" з'явились функції зміни місця проживання та скасування статусу внутрішньо переміщеної особи. Раніше ці функції були доступні тільки на порталі
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в "Дії". Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку... Просто натискаєте на меню своєї довідки ВПО в "Дії" необхідну послугу — Змінити адресу фактичного проживання або Скасувати статус ВПО", - написав він.
"Важливо фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоби підтвердити геолокацію", - уточнив міністр.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ до України статус ВПО із належними від держави виплатами оформили 1,4 млн українців.
- З 19 квітня на порталі "Дія" є можливість зробити заявку про майно, пошкоджене під час повномасштабної війни РФ проти України.
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