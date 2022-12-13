Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в "Дії". Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку... Просто натискаєте на меню своєї довідки ВПО в "Дії" необхідну послугу — Змінити адресу фактичного проживання або Скасувати статус ВПО", - написав він.

"Важливо фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоби підтвердити геолокацію", - уточнив міністр.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ до України статус ВПО із належними від держави виплатами оформили 1,4 млн українців.

З 19 квітня на порталі "Дія" є можливість зробити заявку про майно, пошкоджене під час повномасштабної війни РФ проти України.

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