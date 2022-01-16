У збірній Польщі відреагували на чутки про переговори з Шевченком

Про це заявив пресаташе збірної Польщі Якуб Квятковський у коментарі Sport24.

За його словами, інформація про призначення Шевченка тренером збірної Польщі не відповідає дійсності.

"Це неправда. Ми близькі до завершення переговорів із польським тренером. Про його призначення буде оголошено наступного тижня", – сказав Квятковський.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.

Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла 13 січня проти "Мілану" в Кубку Італії та поступилася 1:3 в овертаймі.

З 2016 до 2021 року Андрій Шевченко тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.

Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

15 січня повідомлялося, що Андрій Шевченко розпочав переговори зі збірною Польщі.

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