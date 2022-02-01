У Зеленського має бути певна "кредитна" історія, щоб вірити його заявам про армію, - політтехнолог Бала про збільшення чисельності ЗСУ

Про це він заявив у коментарі в програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"На мою думку, це політична піар-заява, фактично піар-акція. Тому що, ми знаємо, що у нас формується окремий рід військ - тероборона. Вона передбачає у стані НС понад 100 тис. має бути військовослужбовців. Там кістяк 10 тисяч, який має добирати в кожному регіоні бригаду до батальйону в певних містах і районах. Треба зрозуміти, що це буде 100 тис. до тих і насправді, звідки на це можна знайти гроші", - сказав Бала.



Він вважає, що влада має більш детально надати інформацію про головне завдання цих 100 тис. військових та назвати роди військ, які будуть збільшуватися.



"Стосовно указу і збільшення грошей - тоді постає просте питання: "Чому протягом великого часу була велика заборгованість перед нашими військовослужбовцями?". Більше того, ми говоримо про те, що у нас нема грошей в бюджеті. Насправді, якби були всі підстави вірити, що це буде втілюватись в життя згідно чіткого плану, який є зрозумілим - це треба вітати. Зараз це поки виглядає як політична піар-акція", - додав політтехнолог.



На його думку, збільшення чисельності ЗСУ навряд чи можна виконати за чинної влади.



"Оборонні замовлення - про це також було багато сказано. Для того, щоб повірити, що це є правда, треба мати певну "кредитну" історію. Її, на мою думку, у Зеленського, на жаль для України та ЗСУ, немає. Я б хотів сподіватись, щоб, як мінімум, було підняття заробітних плат. Якщо це зроблять - уже добре для наших вояків", - підсумував Бала.



Нагадаємо, 1 лютого Зеленський підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тис. осіб і підвищення зарплат військовим. Міноборони має розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ на професійній основі, прискорити розробку та внесення на розгляд Кабміну проєкту концепції забезпечення житлом військових ЗСУ та їхніх сімей.