У Зеленського просять Шольца сприяти передачі Україні більшої кількості сучасної зброї

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.

Крім того, Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.

"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу", - сказав Подоляк у інтерв’ю, переклад якого надала пресслужба ОП.

Подоляк зазначив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

Він наголосив, що однією з причин припинення переговорів з РФ стали звірства, які окупанти вчинили в Бучі.За його словами, Росія хоче заморозити конфлікт на пів року, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", – сказав Подоляк.

Він підкреслив, що Україна має докласти зусиль, щоб повернути якомога більше окупованих територій, особливо в південній частині країни.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", – переконаний радник керівника Офісу президента.

2 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення у скороченні військової допомоги Україні. Він додав, що наразі Німеччина перейшла до постачання складніших і найдорожчих систем - самохідних гаубиць, реактивних систем залпового вогню, зенітних комплексів та контрбатарейних радарів. Крім того, українські військові проходять навчання на новому обладнанні у ФРН.

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