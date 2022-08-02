Шольц відреагував на звинувачення у згортанні військової допомоги Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення у скороченні військової допомоги Україні
Про це Шольц заявив у інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.
За його словами, повідомлення про те, що ФРН скорочує військову допомогу Києву, є неправдою. Навпроти, Німеччина постачає Україні озброєння, якого навіть немає у бундесверу.
"Ми поставили все, що у нас було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, зброю, тонни боєприпасів та нелетальну допомогу. Деякі з систем настільки нові, що їх було зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не були впроваджені в бундесвері", - сказав Шольц.
Він додав, що наразі Німеччина перейшла до постачання складніших і найдорожчих систем - самохідних гаубиць, реактивних систем залпового вогню, зенітних комплексів та контрбатарейних радарів. Крім того, українські військові проходять навчання на новому обладнанні у ФРН.
"Ми продовжуватимемо надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - запевнив Шольц.
- 23 липня видання Welt повідомила, що Олаф Шольц затримує постачання сучасних оборонних зенітно-ракетних комплексів Iris-T SLM до України.
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