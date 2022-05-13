У житлових районах Миколаєва відновили водопостачання 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У житлові будинки в Миколаєві вдалося відновити водопостачання, яке було припинене через пошкоджені внаслідок обстрілів росіян основну та резервні лінії магістрального водогону "Дніпро – Миколаїв".

Як зазначив Кирило Тимошенко, 80% загальної протяжності водогону розташовані на тимчасово окупованих території Херсонської області, тож це унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт і не гарантує подальшої стабільної роботи цього джерела водопостачання. Відтак вирішувати питання водозабезпечення населення Миколаєва довелося по-іншому.

"Для цього з резервного фонду державного бюджету виділили 56 млн грн. Забезпечено водозабір з річки Південний Буг та артезіанських свердловин. Нині введено в експлуатацію 14 свердловин у міських лікарнях, пологовому будинку та військовому шпиталі. Сьогодні розпочалося водопостачання в житлові будинки", – розповів Тимошенко.

Упродовж ночі проти 13 травня Росія продовжувала обстрілювати Миколаївщину артилерійським і ракетно-залповим вогнем

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