У зоні бойових дій помер комбат 206-го батальйону Віталій Баранов "Біба"

Про це написав Петро Порошенко у Facebook.

Віталій Анатолійович Баранов народився 10 квітня 1967 року в місті Коростишів Житомирської області. Підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Мав позивний “Біба”.

Учасник Революції Гідності. Після окупації Криму та вторгнення в Україну російських збройних сил добровільно пішов до ЗС України та став на захист Батьківщини. У вересні 2014 року був мобілізований до 90-й окремого аеромобільно-десантного батальйону на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Батальйон виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту та околиці Донецька – Опитне, Водяне, Піски. Із 22 січня 2015 року очолив командування батальйоном.

25 вересня 2015 року був демобілізований у запас ЗС України. Працював помічником голови Товариства сприяння обороні України. Очолював всеукраїнську громадську організацію “Об’єднані війною. 90-й батальйон”.

Із серпня 2022 року командував 206-м окремим батальйоном територіальної оборони 241 обртро ЗСУ, пройшов Миколаївщину і Херсонщину, північ Харківщини, двічі – Бахмутський напрямок (лютий-березень та вересень-жовтень 2023).

За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького – III ступеня (10 жовтня 2015 року) і ІІ ступеня (12 жовтня 2016 року).

56-річний підполковник Віталій Баранов помер на командному пункті батальйону в одному з міст Донецької області. Попередньо, в нього відірвався тромб.

"Суцільна рана на серці. На цьому фото ти такий усміхнений, заряджаєш і мене, і своїх побратимів, рідний 206 бат…Віталій Баранов «Біба» — легендарний кіборг, десантник. Бої за Донецький аеропорт та Піски у 2014 році. Коли почалося повномасштабне вторгнення — для тебе не стояло питання: куди бігти, що робити, ти знав, як потрібно захищатися і навчав інших", – згадує п’ятий президент.

За словами Порошенка, саме Віталій очолив створений на Лаврській батальйон територіальної оборони. А далі — звільнення Київщини, бої на Півдні, згодом — на Сході.