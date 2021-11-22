У зоні ООС поранено українського військового, окупанти задіяли заборонені міномети

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.



Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли у напрямку Попасної.



Двічі російські окупаційні війська вели вогонь у бік Причепилівки із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Поблизу Лебединського окупанти били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.



Унаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця ЗСУ поранено. Поранений перебуває у лікарні, стан його здоров'я задовільний.





Нагадаємо, упродовж тижня 15-21 листопада Головне управління розвідки Міноборони України зафіксувало 58 випадків порушення росіянами режиму припинення вогню в районі проведення Операції об’єднаних сил.

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