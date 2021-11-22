У зоні ООС поранено українського військового, окупанти задіяли заборонені міномети
З початку доби 22 листопада станом на 17:00 російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі заборонену Мінськими угодами зброю
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли у напрямку Попасної.
Двічі російські окупаційні війська вели вогонь у бік Причепилівки із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Лебединського окупанти били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.
Унаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця ЗСУ поранено. Поранений перебуває у лікарні, стан його здоров'я задовільний.
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