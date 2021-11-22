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Головна війна з Росією У зоні ООС поранено українського військового, окупанти задіяли заборонені міномети

У зоні ООС поранено українського військового, окупанти задіяли заборонені міномети

22 листопада, 2021 понедiлок
18:01
війна з Росією окупант

З початку доби 22 листопада станом на 17:00 російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі заборонену Мінськими угодами зброю

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли у напрямку Попасної.

Двічі російські окупаційні війська вели вогонь у бік Причепилівки із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Лебединського окупанти били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.

Унаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця ЗСУ поранено. Поранений перебуває у лікарні, стан його здоров'я задовільний.


 
  • Нагадаємо, упродовж тижня 15-21 листопада Головне управління розвідки Міноборони України зафіксувало 58 випадків порушення росіянами режиму припинення вогню в районі проведення Операції об’єднаних сил.
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2021, понедiлок
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