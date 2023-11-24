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У ЗСУ 43,5 тис. військовослужбовиць, треба подолати стереотип, що жінка "не може командувати", - Міноборони

24 листопада, 2023 п'ятниця
18:46
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Під час виступу на сьомому Українському жіночому конгресі в Києві держсекретар Міноборони Людмила Дараган наголосила, що Міністерство оборони ефективно впроваджує політику гендерної рівності в Силах безпеки та оборони України

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства оборони України.

"Ми вже подолали стереотип, що жінка не може воювати. Тепер потрібно подолати стереотип "жінка не може командувати", - сказала Людмила Дараган на Українському жіночому конгресі.

За словами держсекретарки Міноборони, Україна має доволі прогресивне законодавство, але дуже часто воно лише встановлює загальну рамку. Для ширшого залучення жінок до війська слід акцентувати на подоланні гендерних стереотипів та розширенні можливостей для жінок.

У першу чергу це стосується збільшення кількості жінок на посадах командирів підрозділів та усунення штучних проблем, пов’язаних з їхнім просуванням по службі в бойових частинах.

"Гендерна політика на місцях, у конкретній частині, має отримати наповнення змістом. Для цього дуже важливі тренінги для командирів та активна роз’яснювальна робота. Ми працюємо за цим напрямом і впроваджуватимемо відповідну політику", - зазначила Людмила Дараган.

Станом на жовтень 2023 року в українських військах більше ніж 62 тис. жінок - це 7% від загальної чисельності ЗСУ. З них 43,5 тис. – військовослужбовиці, а 18,6 тис. – це цивільний персонал. При цьому в районі бойових дій перебувають приблизно 5 тис. жінок зі складу ЗСУ.

"Ми маємо не забувати, що з 2014 року кількість жінок в армії зросла на 21 тис. Жінки активно йдуть в ЗСУ і служать на бойових посадах. У Міністерстві оборони ми зараз робимо дуже активні кроки для того, щоб впровадити політику гендерної рівності. Подивіться на керівництво Міноборони – у нас дві посади заступниць міністра обіймають жінки, держсекретар - теж жінка. Тобто, починаємо зверху і впроваджуємо донизу. Але в нас попереду великий шлях", - сказала Дараган.

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Україна
Росія
Міністерство оборони
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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