У звільненому Лимані знайшли ще шістьох вбитих росіянами цивільних
У деокупованому Лимані на Донеччині за добу виявили ще шістьох вбитих російськими загарбниками мирних мешканців під час окупації
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Також за добу росіяни вбили ще двох мирних мешканців у Бахмуті. Ще шестеро людей на Донеччині зазнали поранень.
Загалом від початку повномасштабної війни окупанти вбили 1002 мирних мешканців Донеччині, 2402 - зазнали поранень. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, де неможливо наразі підрахувати точну їх кількість.
- Станом на 13 жовтня Росія вбила 990 мирних мешканців Донеччини.
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