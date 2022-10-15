У звільненому Лимані знайшли ще шістьох вбитих росіянами цивільних

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Також за добу росіяни вбили ще двох мирних мешканців у Бахмуті. Ще шестеро людей на Донеччині зазнали поранень.

Загалом від початку повномасштабної війни окупанти вбили 1002 мирних мешканців Донеччині, 2402 - зазнали поранень. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, де неможливо наразі підрахувати точну їх кількість.

Станом на 13 жовтня Росія вбила 990 мирних мешканців Донеччини.