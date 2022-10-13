За час повномасштабної війни Росія вбила 990 мирних мешканців Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Також у звільненому Лимані виявлено чотирьох забитих росіянами під час окупації.

Загалом за час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині 990 цивільних, поранили - 2390. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.

12 жовтня стало відомо, що на звільнених територіях Донеччини ексгумовано понад 120 тіл мирних жителів і військових.