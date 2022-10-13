За час повномасштабної війни Росія вбила 990 мирних мешканців Донеччини
За добу 12 жовтня росіяни вбили в Авдіївці, що на Донеччині, сімох мирних жителів, ще 13 зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Також у звільненому Лимані виявлено чотирьох забитих росіянами під час окупації.
Загалом за час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині 990 цивільних, поранили - 2390. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.
- 12 жовтня стало відомо, що на звільнених територіях Донеччини ексгумовано понад 120 тіл мирних жителів і військових.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.12
Купівля 40.12Продаж 40.95
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе