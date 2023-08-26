У зв'язку з посухою рух Панамським каналом можуть обмежити на рік
Рух Панамським каналом через посуху можуть обмежити на рік: у каналі не вистачає дощової води, необхідної для переміщення суден через шлюзи
Про це інформує France24.
Зазначається, що кожному судну, яке рухається каналом, для проходження шлюзів необхідно 200 мільйонів літрів прісної води. Їх забезпечують два штучні озера, що живляться опадами з водозбірних басейнів. Ці озера також забезпечують питною водою близько 2,1 мільйона осіб.
Через фазу потепління Ель-Ніньо у Панамі виникла посуха, внаслідок чого адміністрація каналу обмежила водний шлях для суден з максимальною осадкою 13,11 метра. Заступник адміністратора каналу повідомив, що якщо протягом наступних трьох місяців не буде сильних дощів, то вони розглядатимуть "можливість обмеженого доступу на один рік".
Вказано, що у 2022 році каналом проходило в середньому 40 суден на день, зараз проходить лише 32. Наразі чинні обмеження вже призвели до утворення черги з кораблів: 24 серпня поблизу каналу стояли близько 130 суден, тоді як зазвичай у черзі збирається лише близько 90. Збільшився і час очікування: тепер він становить 11 днів, тоді як раніше був від трьох до п'яти днів.
Також, щоб пройти каналом, судна мають зарезервувати місце заздалегідь або спробувати купити його на аукціоні, аби уникнути довгого очікування.
Президент Панами Лаурентіно Кортісо наголосив, що рух каналом не закриватимуть повністю, а лише обмежать.
"У нас є обмеження в Панамі, як і в інших випадках, але це неправда, що Панамський канал закритий", - сказав Кортізо.
- Тим часом в Афганістані тривала посуха поглиблює гуманітарну кризу. На північному сході країни фермери збирають пшеницю з сухої землі, третій рік поспіль води не вистачає врожаю, родини на межі голоду.
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