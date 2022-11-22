Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Сергій Ребров провів переговори з президентом УАФ Андрієм Павелком, який запропонував йому очолити збірну України та пообіцяв контракт на сім років. Тренер дав принципову згоду.

На заваді підписанню контракту наразі постало те, що Ребров очолює "Аль-Айн" з ОАЕ, угода українського тренер з яким розрахована до літа 2023 року.

"Якщо його звільнять у лютому чи в березні, то він може з’явитись вже на першу гру відбіркового циклу Євро-2024 проти Англії. Якщо ні - Ребров наприкінці травня може домовитися з керівництвом клубу, щоб йому знайшли на кінець сезону тимчасову заміну та не виплачували зарплату за останній місяць", - розповів Співаковський.

Наразі головним тренером збірної України залишається Олександр Петраков, контракт якого з національною командою розрахований до грудня 2022 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

26 вересня Олександр Петраков заявив, що не веде переговорів з УАФ про продовження контракту.

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