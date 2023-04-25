Убивство пропагандистки Дугіної: РФ заочно заарештувала "українського диверсанта"
Учасника української диверсійно-терористичної групи Богдана Циганенка заочно заарештовано та оголошено у міжнародний розшук
Про це пишуть російські пропагандистські медіа.
Басманний суд Москви за клопотанням слідства санкціонував заочний арешт учасника української диверсійно-терористичної групи, який разом із Наталією Вовк готував убивство політолога та журналіста Дарії Дугіної. Як уточнили нам у суді, громадянина України Богдана Циганенка оголошено у міжнародний розшук.
"Постановою суду від 24 квітня 2023 року стосовно Циганенка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його екстрадиції на територію РФ або затримання на території РФ", - повідомили в пресслужбі.
Проти Циганенка заочно висунуто звинувачення у вбивстві загальнонебезпечним способом за мотивами ненависті. Фігуранта оголошено в міжнародний розшук, уточнили в суді.
- Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня. 21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.
- 22 серпня федеральна служба безпеки РФ заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила у ньому українські спецслужби.
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