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Убивство пропагандистки Дугіної: РФ заочно заарештувала "українського диверсанта"

25 квітня, 2023 вiвторок
21:11
Війна з Росією Дар'я Дугіна (Платонова) на "Азовсталі". Літо 2022 року, окупований Маріуполь

Учасника української диверсійно-терористичної групи Богдана Циганенка заочно заарештовано та оголошено у міжнародний розшук

Про це пишуть російські пропагандистські медіа.

Басманний суд Москви за клопотанням слідства санкціонував заочний арешт учасника української диверсійно-терористичної групи, який разом із Наталією Вовк готував убивство політолога та журналіста Дарії Дугіної. Як уточнили нам у суді, громадянина України Богдана Циганенка оголошено у міжнародний розшук.

"Постановою суду від 24 квітня 2023 року стосовно Циганенка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його екстрадиції на територію РФ або затримання на території РФ", - повідомили в пресслужбі.

Проти Циганенка заочно висунуто звинувачення у вбивстві загальнонебезпечним способом за мотивами ненависті. Фігуранта оголошено в міжнародний розшук, уточнили в суді.

  • Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня. 21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна. 
  • 22 серпня федеральна служба безпеки РФ заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила у ньому українські спецслужби.

Кримінал
Росія
пропаганда
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