Про це пишуть російські пропагандистські медіа.

Басманний суд Москви за клопотанням слідства санкціонував заочний арешт учасника української диверсійно-терористичної групи, який разом із Наталією Вовк готував убивство політолога та журналіста Дарії Дугіної. Як уточнили нам у суді, громадянина України Богдана Циганенка оголошено у міжнародний розшук.

"Постановою суду від 24 квітня 2023 року стосовно Циганенка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його екстрадиції на територію РФ або затримання на території РФ", - повідомили в пресслужбі.

Проти Циганенка заочно висунуто звинувачення у вбивстві загальнонебезпечним способом за мотивами ненависті. Фігуранта оголошено в міжнародний розшук, уточнили в суді.