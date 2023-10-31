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Убивство родини у Волновасі: окупанти заявили, що військові розстріляли мирних людей за самогон

31 жовтня, 2023 вiвторок
12:27
Війна з Росією У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей

Окупанти повідомили про затримання двох військових, яких підозрюють у вбивстві дев'ятьох людей в тимчасово окупованій Волновасі – в СК спростовують причетність кадирівців чи вагнерівців

Про це пише телеграм-канал "Агентство. Новини", з посиланням на слідчий комітет РФ.

Це повідомлення спростовує публікації, що з'явилися раніше, про те, що до вбивства причетні співробітники ПВК Вагнера або бійці чеченських з'єднань. За офіційною версією, вбивці – контрактники з Далекого Сходу. Їхні імена, щоправда, поки що не називають.

За даними СК, причиною вбивства став конфлікт на побутовому ґрунті. Інших подробиць у повідомленні не наведено. Вбивство сталося у п'ятницю, 27 жовтня.

За даними ВЧК-ОГПУ, криміналісти дійшли висновку, що вбивці мали військовий вишкіл та стріляли у темряві з автоматичної зброї з глушниками та з використанням тепловізорів. За словами співрозмовників Astra, у поліції повідомили, що вбили їх, ймовірно, уві сні. "Всі вбиті на думку. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці – військові", – розповів сусід.

Канал Baza писав, що перед убивством у сім'ї стався конфлікт із людьми у формі без розпізнавальних знаків. За однією версією, конфлікт був із вагнерівцями, за іншою – силовиками з чеченських з'єднань. Про конфлікт із чеченцем, який хотів безплатно отримати самогон, зокрема розповів "Важливим історіям" знайомий сім'ї. "Містом ходять чутки, що родина торгувала самогоном, як і багато хто, тому що серед військових величезний попит. Бухають по-чорному. Кажуть, що вдень до них приходив чеченець. Хотів самогону взяти. Не купити, а взяти: на кшталт, ми ж вас захищаємо. На це він отримав відмову, був гучний скандал та погрози", — повідомив він.

Телеграм-канал воєнкорів видання "Російська весна" пише, що контрактники були п'яні, і після сварки продовжили пити. Пізніше, "практично в неосудному стані", вони вирішили помститися, увірвалися в будинок і відкрили вогонь по сплячих людях. Самі затримані кажуть, що не бачили дітей і йшли вбивати лише чоловіків, повідомляє канал.

За даними того ж джерела, підозрюваних у вбивстві вдалося вирахувати по рідкісному мотоциклу, на якому вони пересувалися. Він згадується та в орієнтуванні учасників злочину. За даними телеграм-каналу "Російська весна», мотоцикл виявили поряд із будинком, у якому проживав один із підозрюваних.

Як зазначає видання, це наймасовіше вбивство мирних жителів російськими військовими з тих, які розслідують правоохоронні органи РФ. Загалом російські військові, які повернулися з фронту, до жовтня скоїли не менше 20 злочинів, у яких загинуло 27 людей.

  • Нагадаємо, про те, що у тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області російські окупанти розстріляли родину із дев'яти членів, серед них двоє дітей стало відомо 29 жовтня.
Кримінал
Донеччина
Волноваха
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