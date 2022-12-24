Учасника терористичної "ДНР", який воював проти України, засудили до 15 років ув'язнення

Про це інформує СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Донеччини. Після 24 лютого 2022 року він добровільно приєднався до лав підконтрольної Росії "Народної міліції ДНР". Згодом вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. У складі ворожого війська його призначили навідником мотострілецького батальйону 1-го армійського корпусу Росії.

У складі російської армії чоловік активно воював проти Сил оборони України в Донецькій і Луганській областях.

Також у вересні 2022-го він здійснював розвідку бойових позицій ЗСУ на Запорізькому напрямку. Утім під час першого розвідвиходу його група була знищена українськими захисниками на території Пологівського району. Сам зловмисник потрапив у полон.

На підставі матеріалів СБУ суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

23 грудня на Донеччині СБУ викрила поплічника військових РФ, який збирав розвіддані про ЗСУ та надав окупантам координати школи та лікарні Лиману.