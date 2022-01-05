Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Учасники дисидентського руху та екснардепи закликали скасувати справи проти Порошенка

Учасники дисидентського руху та екснардепи закликали скасувати справи проти Порошенка

5 січня, 2022 середа
15:46
Суспільство Порошенко

На їхню думку, переслідування експрезидента шкодить державі

Учасники дисидентського руху, колишні народні депутати опублікували звернення до президента Володимира Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти експрезидента Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці колишнього депутата, дисидента Ярослава Кендзьора. 

На думку підписантів, переслідування Порошенка є злочином проти Української держави.

"Ті десятки кримінальних справ (кажуть, десь понад 130), які ДБР і ГПУ безперервно відкривають проти Прездента України Петра Порошенка, а відтак вони при детальнішому розгляді “розсипаються”, позаяк є завідомо фальшивими, брехливими, наклепницькими — це не що інше як “посягання на честь і гідність Президента України”. Особи, винні у цих діях, мають “притягатися до відповідальності на підставі закону” (хоча б на основі закону про приниження честі і гідності)", - йдеться у зверненні. 

Кримінальне обвинувачення Петра Порошенка у здійсненні “державної зради” та “фінансової підтримки терористів і тероризму”, на думку авторів заяви, стосуються не лише самого обвинуваченого, а насамперед Української держави. 

"Звинувачувати президента Порошенка в 130 злочинах на користь агресора може хіба що безнадійний невіглас, безсоромний запроданець чи відвертий ворог. Бо це ж значить засудити всю основоположну діяльність Глави держави, скеровану на оборону, утвердження, розвиток України як злочинну. Навіть наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ на звільнення української території від агресора — це, виявляється, кримінальна справа. Ви на кого працюєте, панове?" - йдеться у заяві. 

Колишні народні депутати нагадали здобутки України під час президенства Порошенка, зокрема, процеси декомунізації, дерусифікації, створення сильної армії, наповнення бюджету, отримання Томосу тощо. 

"Ми можемо називати десятки подій періоду 2014-2018 років, які є не просто важливими історичними подіями, а стали новим етапом в історії українського народу, в процесі захисту, утвердження, розвитку Української Державності. 

Тим часом, кожна із цих подій розглядається нинішньою владою і покірною їй правоохоронною системою, як “державний злочин”. То яку державу ви маєте на увазі? Ясна річ, що не українську Україну. Ви хочете повернути Україну назад до Москви, перетворивши її в малоросійську (чи новоросійську?) московську маріонетку", - йдеться у заяві.

Автори звернення вважають, що президент Володимир Зеленський як “гарант додержання прав і свобод людини і громадянина” має долучитися до скасування всіх кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка. 

Звернення підписали Михайло Косів (н.д.ВР України I,II,III,IV, VI скликань), Ярослав Кендзьор (н.д.ВР України I- VI cкликань), Ігор Калинець (поет, політв'язень, Лауреат національної премії ім. Т. Шевченка), Валентина Чорновіл (упорядниця десятитомного видання творів В. Чорновола, екс завідувачка музею В. Чорновола), Микола Кульчинський (політв'язень, Народний депутат України III-VI скл.), Степан Давимука (народний депутат України IV-VI скл.).
 


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

політика
Порошенко
Європейська солідарність
Читайте також:
2 січня, 2022 неділя
До добровольчих загонів територіальних громад братимуть і тих, хто ніколи не служив у війську
мігранти кордон
4 січня, 2022 вiвторок
Польща планує побудувати на кордоні з Білоруссю у вигляді дамби
Китай ядерное оружие
3 січня, 2022 понедiлок
"У такій війні не можна виграти": очільники РФ, Британії, США, Франції та КНР виступили проти конфліктів з застосуванням ядерної зброї
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.29
    Купівля 27.29
    Продаж 27.57
  • EUR
    Купівля 30.71
    Продаж 31.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
5 січня
19:38
У Конго прокинувся один із найбільших вулканів світу Ньїрагонго
19:15
У всьому Казахстані ввели надзвичайний стан
19:10
Деснянський райсуд розглядатиме справу Аксьонова та Поклонської
18:34
У Казахстані загинув протестувальник, США закривають консульство
18:09
Жозеп Боррель
Безпека Європи неможлива без України, - Боррель
17:35
Протестувальники захопили аеропорт Алмати, рейси скасовані
17:19
У Кремлі заявили, що не втручаються у протести в Казахстані
16:59
В Україні розпочалася виплата підвищених пенсій
16:42
Ростислав Пшемінський
РРО для ФОПів – маленька деталь великої операції з дестабілізації в Україні, – Ростислав Пшемінський
16:38
Президент Польщі Анджей Дуда вдруге заразився коронавірусом
16:21
Протести в Казахстані: адміністрація Нур-Султана оточена поліцією, аеропорт Актау зупинив роботу
16:15
Європейська Солідарність
"Європейська Солідарність" вимагає терміново виплатити заборгованості та підвищити зарплату співробітникам Національної поліції
15:50
заробітчани
У Польщі спростили умови працевлаштування для українців: деталі
15:43
Президент Казахстану заявив про вбивства правоохоронців під час протестів та пообіцяв діяти жорстко щодо мітингувальників
15:24
Мирослав Сичич
Легендарному сотенному УПА Мирославу Симчичу виповнилося 99 років
15:20
Кулеба
НАТО проведе засідання з Україною перед зустріччю з РФ
14:57
POS-термінал
У Казахстані припинила роботу безготівкова система оплати
14:41
Територіальна оборона
45% українців не готові брати участь у територіальній обороні, - опитування
14:21
сертифікат, вакцинація
Наприкінці січня українці зможуть згенерувати в "Дії" новий COVID-сертифікат після бустерного щеплення, - МОЗ
14:03
роутер _інтернет
У всьому Казахстані вимкнули інтернет, - Netblocks
13:52
Ексклюзив
Протести в Казахстані спрямовані проти Назарбаєва, це внутрішньо-елітний конфлікт, - експерт
13:40
Наталка Діденко
В Україні 6 січня очікується похолодання та поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
13:28
Київ
Минулий рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років
13:20
ДБР
Затримали "на гарячому": кіберполіцейський з Волині вимагав хабарі від вебкам-моделей
13:13
Оновлено
Біля міської адміністрації Алмати у Казахстані відбулися сутички: протестувальники увірвалися до будівлі мерії
13:00
У столиці Казахстану запровадили надзвичайний стан
12:42
Володимир Зеленський
Зеленський: Україні вистачить препаратів проти коронавірусу для ревакцинації
12:25
Посол ЄС: Кулеба та Боррель вирушили на лінію зіткнення у станиці Луганській
12:13
санкції проти рф
І в доларах, і в євро: США закликали Німеччину бути рішучою у санкціях проти РФ
11:47
Казахстан
Українцям радять утриматися від поїздок до Казахстану через протести
11:37
Євгеній Лавренчук
Арештований в Італії режисер Лавренчук летів до Львова, щоб провести вечір пам’яті Віктюка
11:34
Розміром з тенісний корт: NASA розгорнула на найбільшому космічному телескопі сонцезахисний щит
11:33
Зеленський під час робочої поїздки на схід України
Зеленський проти всіх. Як Шостий налаштував проти себе поліцію
11:17
Оновлено
Мітинги у Казахстані: у Актобе поліція перейшла на бік протестувальників, люди штурмують адміністрацію Алмати
11:08
карантин у Львові
Карантин в Україні: усі області лишаються у "жовтій" зоні епіднебезпеки
10:59
ґрати
Чотири роки воювали проти України: двох терористів "Л/ДНР" заочно засудили до 10 років позбавлення волі
10:29
вакцинація
Вакцинувала свого учня: у США заарештували вчительку біології
10:15
ЗНО
Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО-2022
10:14
Українська пісня "Шум" гурту Go_A потрапила в трійку найпопулярніших на Євробаченні
10:00
Коронавірус Омікрон
Штам COVID-19 "Омікрон" пошириться в Україні новою хвилею коронавірусу наприкінці січня, - науковці КПІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV