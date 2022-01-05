Учасники дисидентського руху та екснардепи закликали скасувати справи проти Порошенка
На їхню думку, переслідування експрезидента шкодить державі
Учасники дисидентського руху, колишні народні депутати опублікували звернення до президента Володимира Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти експрезидента Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці колишнього депутата, дисидента Ярослава Кендзьора.
На думку підписантів, переслідування Порошенка є злочином проти Української держави.
"Ті десятки кримінальних справ (кажуть, десь понад 130), які ДБР і ГПУ безперервно відкривають проти Прездента України Петра Порошенка, а відтак вони при детальнішому розгляді “розсипаються”, позаяк є завідомо фальшивими, брехливими, наклепницькими — це не що інше як “посягання на честь і гідність Президента України”. Особи, винні у цих діях, мають “притягатися до відповідальності на підставі закону” (хоча б на основі закону про приниження честі і гідності)", - йдеться у зверненні.
Кримінальне обвинувачення Петра Порошенка у здійсненні “державної зради” та “фінансової підтримки терористів і тероризму”, на думку авторів заяви, стосуються не лише самого обвинуваченого, а насамперед Української держави.
"Звинувачувати президента Порошенка в 130 злочинах на користь агресора може хіба що безнадійний невіглас, безсоромний запроданець чи відвертий ворог. Бо це ж значить засудити всю основоположну діяльність Глави держави, скеровану на оборону, утвердження, розвиток України як злочинну. Навіть наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ на звільнення української території від агресора — це, виявляється, кримінальна справа. Ви на кого працюєте, панове?" - йдеться у заяві.
Колишні народні депутати нагадали здобутки України під час президенства Порошенка, зокрема, процеси декомунізації, дерусифікації, створення сильної армії, наповнення бюджету, отримання Томосу тощо.
"Ми можемо називати десятки подій періоду 2014-2018 років, які є не просто важливими історичними подіями, а стали новим етапом в історії українського народу, в процесі захисту, утвердження, розвитку Української Державності.
Тим часом, кожна із цих подій розглядається нинішньою владою і покірною їй правоохоронною системою, як “державний злочин”. То яку державу ви маєте на увазі? Ясна річ, що не українську Україну. Ви хочете повернути Україну назад до Москви, перетворивши її в малоросійську (чи новоросійську?) московську маріонетку", - йдеться у заяві.
Автори звернення вважають, що президент Володимир Зеленський як “гарант додержання прав і свобод людини і громадянина” має долучитися до скасування всіх кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.
Звернення підписали Михайло Косів (н.д.ВР України I,II,III,IV, VI скликань), Ярослав Кендзьор (н.д.ВР України I- VI cкликань), Ігор Калинець (поет, політв'язень, Лауреат національної премії ім. Т. Шевченка), Валентина Чорновіл (упорядниця десятитомного видання творів В. Чорновола, екс завідувачка музею В. Чорновола), Микола Кульчинський (політв'язень, Народний депутат України III-VI скл.), Степан Давимука (народний депутат України IV-VI скл.).
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
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