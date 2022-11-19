Учасники саміту АТЕС рішуче засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Про це йдеться в підсумковій декларації саміту АТЕС, опублікованій на сайті АТЕС.

У декларації лідери Азійсько-Тихоокеанського регіону також закликали Росію до повного й беззастережного виведення своїх військ з території України.

"Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює наявну вразливість світової економіки - стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюжки постачання, посилює енергетичну та продовольчу небезпеку, та підвищення ризиків для фінансової стабільності", - наголошують у декларації.

Водночас зазначають, що на серед учасників були й інші погляди на ситуацію та різні оцінки її та санкцій.

Також під час саміту хоч і наголосили, що АТЕС не є форумом з розв'язання безпекових питань, проте визнали, що ці питання можуть мати значні наслідки для світової економіки.

16 листопада лідери G20 у підсумковій декларації засудили війну Росії проти України.